Pompeo ile Lavrov görüştü: 'Rusya'ya Kırım yaptırımları devam edecek'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'da ABD'li mevkıidaşı ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Pompeo ve Lavrov, görüşme esnasında Venezüella, Suriye, Ukrayna, Yemen, Afganistan, Kuzey Kore, İran ve nükleer anlaşma konularında da fikir alışverişi yaptıklarını kaydetti.

En son 2017 yılında Washington'a gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanlık binasında Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenleyen Pompeo ve Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddalarına atıfta bulunan Pompeo, görüşme esnasında Rus mevkidaşına 'Moskova'nın ABD iş içlerine karışmaya çalıştığı yönündeki endişelerini' dile getirdiğini belirtti.

Konuya tepki gösteren Lavrov ise şüpheleri gidermek adına o yıl Washington ile yapılan tüm görüşme kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiklerini ancak ABD yönetiminin buna engel olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna, İran ve Venezüella

Pompeo, yaptığı açıklamada, Kırım'ın sebebiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımlara da artırarak devam edeceklerini belirten Pompeo, Tahran ile savaş istemediklerini ancak ABD ulusal çıkarlarının tehdit altında olması durumunda gerekli her türlü cevabı vereceklerini söyledi.

Pompeo, Rusya'ya Venezüella'nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermeyi durdurma çağrısı yaparak, bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD'li bakan ayrıca, "Başkan Trump da, Rusya ve Çin ile silah kontrolünü sürdürmeye istekliydi, bugün bununla ilgili konuştuk" dedi.

"Dışişleri Bakanı Lavrov, buna Fransa ve İngiltere'nin de katılmasını önerdi. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz için mutluyuz" diyen Pompeo, "Bugün de, Kuzey Kore'nin nihai, tam olarak ve doğrulanmış bir şekilde denükleerizasyonunun ortak hedefimiz olduğu konusunda anlaştık. (Kuzey Kore'ye) Yaptırım uygulamasının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Ticaret meselesi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD ve Rusya'nın yakın gelecekte ticari ilişkilere yönelik önemli bir duyuru yapacağını ekleyerek, "Umarım, ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimiz konusunda kısa bir süre içinde burada ilan edebileceğimiz önemli bir ilerleme olur" dedi.