Rusya: Üçlü toplantı 2020 başında Ankara’da

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, “Türkiye ve İran’la uluslararası ilişkiler komiteleri arasında düzenli olarak üçlü toplantı yapılması yönünde anlaşmamız var. İlki, parlamentonun bahar oturumunun sonunda Moskova’da yapılmıştı. İkinci toplantının gelecek yılın başında olması planlanıyor. Bu toplantı Ankara’da yapılacak, bizim açımızdan tarih belirledik, partnerlerimizin onayını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rossiya Segodnya ajansındaki basın toplantısında konuşan Kosaçev, üçüncü komite toplantısının da gelecek yılın ikinci yarısında İran’ın başkenti Tahran’da yapılacağını, daha sonra sıranın yeniden Rusya’ya geleceğini söyledi.

Kosaçev, “Üç parlamentonun uluslararası ilişkiler komiteleri arasında düzenli olarak ortak toplantı gerçekleştirilmesi mekanizmasına geçiyoruz” dedi.