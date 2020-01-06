BMGK, Rusya'nın talebi üzerine Libya gündemiyle toplanacak

Türkiye, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için bu ülkeye asker göndermeye hazırlanırken BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugün Libya'daki durumu görüşmek üzere toplanacağı belirtildi.

Diplomatların yaptığı açıklamalara göre, Rusya'nın talebi üzerine kapalı kapılar ardında yapılacak toplantıda Almanya'nın ay sonuna kadar düzenlemeyi planladığı uluslararası Libya konferansı üzerinde durulacak.

BMGK üyeleri, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmaları ve Libya'ya asker gönderme kararını ilk kez istişare etme fırsatı da elde edecek.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun saldırıları karşısında Türkiye'den resmen askeri destek talep etmişti. Bunun üzerine 2 Ocak'ta TBMM'de yapılan oylamada Libya tezkeresi oy çokluğuyla kabul edilmişti.