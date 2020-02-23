İYİ Partili Özdağ: 20 sene sonra Türkiye'de 15 milyon Suriyeli olacak

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ, "Suriyeliler, bombalandıkları için Türkiye'ye gelmiyorlar, Türkiye'ye gelmeleri için bombalanıyorlar. Bu bir stratejik göç mühendisliğidir. 20 sene sonra Türkiye'de 15 milyon Suriyeli olacak” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta partisinin il teşkilatınca düzenlenen 'Türkiye'nin ve bölgemizin gerçek beka sorunu Suriyeliler' konulu konferansa katıldı.

Özdağ, Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini söyleyerek, bunun da İyi Parti iktidarında olacağını söyledi. Türkiye'de kayıtlı 3.6 milyon, kayıtsızlarla birlikte 5.3 milyon Suriyelinin yaşadığını öne süren Özdağ, iç savaşın bir milletin başına gelebilecek en kötü şey olduğunu kaydetti.

'Bu bir stratejik göç mühendisliğidir'

Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için mücadele ettiklerini belirten İYİ Partili Özdağ, şöyle devam etti:

"Suriyeliler, bombalandıkları için Türkiye'ye gelmiyorlar, Türkiye'ye gelmeleri için bombalanıyorlar. 5.3 milyon Suriyelinin dışında Afganistan, Irak, İran başta olmak üzere 1 milyon 400 bin de başka ülkelerden sığınmacı var. Yani 6.7 milyon sığınmacı var. Ortadoğu'nun ve Batı Asya'nın kavimleri, Türk milli kimliğini tehdit altında bırakırcasına akın akın Anadolu'ya geliyorlar. Bu bir stratejik göç mühendisliğidir. Ne demek stratejik göç mühendisliği? Stratejik göç mühendisliği tabiri, devletler ya da devlet dışı aktörler tarafından belli bir bölgede yaşayan nüfusun güçlendirilmesi, zayıflatılması ya da muhtevasının değiştirilmesini sağlayan yollarla askeri ve siyasi amaçlar dahilinde kasti bir şekilde yaratılmış iç ve dış göçlerdir.

‘Suriyelinin nüfus artış hızı yüzde 100'den daha fazla’

Mühendislik eseri göçleri yaratan araçlar, tehditten askeri güç kullanımına kazanç vadinden finansal değişikliklere, hatta normalde kapalı olan sınırların açılıp, basitçe geçişin kolaylaştırılmasına uzanan geniş bir skalayı kapsıyor. Bu 3.8- 4 milyon Suriyeli Türkiye'de kalırsa, bunlara vatandaşlık verilirse ne olur? Bir Suriyeli kadın, Cumhurbaşkanlığının finanse ettiği Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları birkaç ay önce çıktı. Bir Suriyeli kadın, ortalama 5.3 çocuk doğuruyor. Eğer ilkokul ve altıysa eğitim seviyesi 5.8'e çıkıyor, üniversite ise 4.1'e düşüyor. Türk kadınlarında bu oran 2 yani Suriyelinin nüfus artış hızı yüzde 100'den daha fazla. Çok değil 20 sene sonra sadece kayıtlı olanlara vatandaşlık verilirse 11.5 milyon Suriyeli olacak. Eğer 5.3 milyona verilirse o zaman 15.3 milyon Suriyeli olacak. İçinde 15.3 milyon Suriyelinin olduğu Türkiye birliğini sağlayabilir mi?"