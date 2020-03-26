Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Kovid-19' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Kovid-19' konulu birer mektup göndererek, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına 'Kovid-19' mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz ve dünyamız Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. Kovid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı Koronavirüs raporumuzu ekte bilgilerinize arz ediyorum."

​CHP lideri Kılıçdaroğlu, mektubunda siyasi parti liderlerine "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum" mesajını da iletti.