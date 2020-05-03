Kaftancıoğlu'ndan ilçe teşkilatlarına talimat: AKP’li yöneticileri seviyelerine inmeden uyarın

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren söylemlerin artmasıyla ilgili CHP örgütlerine talimat verdi.

Kaftancıoğlu, CHP'li il başkanlarına yazdığı mesajda "Gölgelerinden korkan çapsızları ciddiye almaya gerek yok. İlçelerinizde AKP’li yöneticilerin bu nefret söylemlerine ortak olduklarına dair açıklamalarını görürseniz eğer asla onların seviyelerine inmeden uygun bir dille yanıt verebilirsiniz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun AK Parti'ye yönelik değerlendirmelerine, "CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” sözleriyle tehdit ederek yanıt vermişti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından AK Partili yöneticilerin ve bazı sosyal medya hesaplarının kendisine yönelik ifadeleri hakkında CHP'li ilçe başkanlarına verdiği talimatı yayınladı.

Tehdit etmenin haricinde siyaset üretemez duruma gelenlere karşı İstanbul Örgütü olarak tavrımız..

Tavrımız da kararlılığımız da asla değişmeyecek ve CHP örgütleri olarak boş işlerle uğramayacak İstanbul halkı için çalışmaya devam edeceğiz.#KoronaGünlerindeİş pic.twitter.com/98PrLPBryO — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 1, 2020

​"Tehdit etmenin haricinde siyaset üretemez duruma gelenlere karşı İstanbul Örgütü olarak tavrımız.. Tavrımız da kararlılığımız da asla değişmeyecek ve CHP örgütleri olarak boş işlerle uğramayacak İstanbul halkı için çalışmaya devam edeceğiz" notuyla mesaj görüntülerini yayınlayan Kaftancıoğlu'nun ilçe başkanlarına verdiği mesaj şu şekilde:

“Sevgili başkanlarım;

AKP ve ortağı MHP tehdit etmenin dışında bir siyaset üretemez hale geldi. Bir ‘tek adam’dan korkanlar bizlerin de onlardan korkacağı yönünde büyük bir yanılgıya sahip oldukları için tehditler havada uçuşuyor.

Toplu açıklama yapalım diyen başkanlarımız var. Gölgelerinden korkan çapsızları ciddiye almaya gerek yok ancak ilçelerinizde AKP’li yöneticilerin bu nefret söylemlerine, tehditkar dillerine ortak olduklarına dair açıklamalarını görürseniz eğer asla onların seviyelerine inmeden uygun bir dille ve partimize yakışan üslupla yanıt verebilirsiniz. Bana sorarsanız ciddiye alıp cevap vermeye bile gerek yok. CHP örgütleri olarak boş işlerle uğramayacak İstanbul halkı için çalışmaya devam edeceğiz.”