Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Kırak'a düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'nu eleştiren USCIRF'e yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında "YPG/PKK Suriye'de yüzlerce sivili doğrudan hedef alıp öldürürken ölü sessizliği yaşıyordunuz. Utanç verici bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca USCIRF'in Türkiye'deki yüzlerce sivilin terör örgütünce katletmesinde de sessiz kaldığını söyleyerek, "Seçici ahlakınız ahlaksızlıktır. Dini özgürlükler adı altında savunduğunuzu iddia ettiğiniz tüm değerler için utanç kaynağısınız. Yazıklar olsun size" dedi.

2-Never heard a USCIFR statement when PKK terrorists killed hundres of civilians in cities and villages of Turkey as well.Your selective morality is immoraliy and you are a total disgrace to all values that you claim you stand for in disguise of religious freedom. Shame on you. — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) June 20, 2020

USCIRF, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin katılımıyla bağımsız bir federal hükümet komisyonu olarak görev yapıyor.