ABD'li temsilci: Washington ile Moskova, stratejik istikrar konusunda çalışma grupları oluşturmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, Washington ve Moskova'nın stratejik istikrar konusunda teknik çalışma grupları oluşturmayı kabul ettiğini belirterek, konuya ilişkin görüşmelerin son turunun 'epey olumlu geçtiğini' söyledi.

Rusya ile ABD arasındaki stratejik istikrar ve silah kontrolü konulu görüşmelerin yeni turu günün erken saatlerinde Viyana'da gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlık ederken, ABD heyetinin başında da ABD Başkanı Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea yer aldı.

Görüşmeler yaklaşık 10 saat sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, heyetlerin Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın uzatılmasını ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın feshi bağlamında istikrarın tesis edilmesini görüştüğü kaydedildi.

'Teknik çalışma grupları oluşturuldu'

ABD'li temsilci Billingslea, toplantıya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Viyana görüşmelerinin ilk turu epey olumlu. Tüm nükleer konularda kapsamlı tartışmalar gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında 'teknik çalışma gruplarının oluşturulduğu' bilgisini paylaşan Billingslea, ikinci turda prensipte anlaşma sağlanacağını belirtti.

First round of Vienna talks very positive. Detailed discussions on full-range of nuclear topics. Technical working groups launched. Agreement in principle on second round. @MFA_Austria @mfa_russia pic.twitter.com/jnpNh2oZmh — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Rusya ile ABD arasındaki stratejik istikrar konulu görüşmelerin bir önceki turu, diyaloğun yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınmasından önce 16 Ocak'ta Viyana'da gerçekleştirilmişti.