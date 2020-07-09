Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu: Davet edemiyorum, üzgünüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi.

Mektupta, 28-29 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladıkları 37. Olağan Kurultayı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı'nın da (Kovid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultay'ımızı toplama kararı aldık."

Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon'da 37. Olağan Kurultay'ımızı gerçekleştireceğiz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum."