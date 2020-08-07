İnce iddiası: Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya, Muharrem İnce'nin 'yeni parti' çıkışının ardından başlayan polemiğin büyümesi üzerine 12 Ağustos Çarşamba günü açıklama yapma kararı aldığını yazdı.

Küçükkaya’nın haberindeki iddialar şöyle devam ediyor:

“CHP kurultayının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sonu açıklayacağı MYK üyelikleriyle ilgili kulislere yansıyan isimler… Böylesi bir ortamda önümüzdeki hafta Muharrem İnce kanadından bir hamle gelecek. Bu hamlenin hem Ankara’da hem de CHP’de büyük bir tartışma yaratacağı kesin…

Muharrem İnce ‘yeni parti’ çıkışının ardından başlayan polemiğin büyümesi üzerine 12 Ağustos Çarşamba günü açıklama yapma kararı aldı. Eylül ayı başında yapmayı planladığı bu açıklamayı öne çekmenin gerekçesini ‘ismi üzerinde oluşan siyasi tartışma rüzgârının boyutunun büyümesi’ üzerine ‘strateji’ değiştirme olarak düşünebiliriz. Peki, İnce 12 Ağustos’ta ne açıklayacak?

Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği ‘Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle’ ilgili… Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, ‘CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı’ olacak…

Neden iki yıl bekledi?

CHP Genel Merkezi’nin bu hamleden ve içeriğinden ‘kuvvetle ihtimal’ haberdar olduğu kulisi de gelen bilgiler arasında. İnce’nin bu iddiasını belgeleriyle açıklaması bekleniyor. Bu noktada, İnce’nin açıklamayı yaptığı gün, ‘böylesi önemli bir açıklamayı yapmak, belgeyi duyurmak için neden iki yıl beklediği’ sorusuna da yanıt vermesi gerekiyor. İnce’nin açıklamasını 12 Ağustos’tan daha erken bir tarihe çekme, öne alma ihtimali de bulunuyor…

24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler ‘188 bin 80’ sandıkta oy kullanmıştı. Muharrem İnce geçerli 50 milyon 59 bin 249 oyun yüzde 30.6’sını yani 15 milyon 336 bin 861 seçmenin oyunu almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi yüzde 52.6 oy oranıyla kazanmıştı.”