Putin, Macron’la Belarus’u konuştu: Ülkenin yönetimine baskı kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonla Belarus’taki gergin durumu ve Libya krizi ile ilgili meseleleri ele aldı. Rus lider, Belarus yönetimine baskı ve içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin görüşmede Belarus’un içişlerine müdahale edilmesi ve ülkenin yönetimine baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Liderler Belarus’taki sorunların en kısa zamanda çözülmesiyle ilgilendiklerini belirtti.

İkili görüşme sırasında Libya krizi ile ilgili konularla detaylı şekilde fikir paylaşımında bulundu.

Taraflar ayrıca çeşitli düzeylerde temasların sunması üzerinde anlaştı.

Görüşme Fransa tarafının girişimiyle başlatıldı.