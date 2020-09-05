AK Partili Turan: İnce'nin başlattığı hareket, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının bir sonucu

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muharrem İnce'nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur" dedi.

Turan, Lapseki'nin Kemiklialan bölgesinde levrek ve çipura üretimi yapılan balık çiftlikleri ile midye üretim işletmelerini ziyaret eden Turan, kuluçkahanelerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"ni değerlendiren Turan, şöyle konuştu:

"Muharrem İnce'nin başlattığı hareket, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucudur. Bu hareket, 10 yıldır bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepkidir. CHP kurultayında da bu tablo net bir biçimde görüldü. Dolayısıyla tamamen CHP'nin meselesidir. İktidar partileri, ittifaklar dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabilir fakat muhalefetteyken bölünmek CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösteriyor. Bu hareketin sonunun nereye varacağını en çok Kılıçdaroğlu merak ediyordur. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak işimize bakıyoruz."

Ziyarete Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Mahmut Uçar, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin katıldı.