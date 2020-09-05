Poroşenko, Rusya'nın kendisine yönelik yaptırımlarını 'devlet ödülü’ saydı

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya'nın kendisine karşı uyguladığı yaptırımların ‘devlet ödülü’ gibi olduğunu söyledi.

Avrupa Dayanışması Partisi basın servisi yayınladığı açıklamada, liderleri Poroşenko’nun, Rusya'nın kendisine uyguladığı yaptımlar için “Devlet ödülü gibi. Ayrıca diğer birçok vatansevere karşı da. Bu kalitenin göstergesi” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Poroşenko ayrıca, partisinin ülke içinde Ukrayna'nın gerçek düşmanlarından daha fazla muhalif siyasetçilerden korkan, profesyonel olmayan hükümete karşı mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Rusya hükümeti, Ukrayna'nın 'dostça olmayan adımlara' ayna niteliğindeki karşılık olarak 2018’de uygulamaya koyduğu yaptırımları genişletme kararı almıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı 'kara listeye' aralarında Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun da bulunduğu birkaç isim daha eklenmişti.