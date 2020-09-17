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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle görüştü: Bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım

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    Meclis açıldığında bir grup toplantısını sadece apartman görevlilerine ayıracağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum size de söz veriyorum" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, apartman görevlileri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya Malatya, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Rize, Kayseri, Gaziantep ve Karabük'te çalışan apartman görevlileri ile KONUT-SEN Genel Başkanı Uğur Gözel katıldı. 

    Toplantıda Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun eşlik etti.

    Sorunlarını dinlediği apartman görevlilerine örgütlenme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, görevlilerin haklarını anlatan broşürler hazırladıklarını anlattı.

    Türkiye'de 1-1,5 milyon dolayında apartman görevlisi bulunduğunu ancak sendikalı sayısının sadece 2 bin civarında olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu sayının artması gerektiğini ifade etti.

    Apartman görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum, size de söz veriyorum" diye konuştu.

    Düne kadar kimsenin apartman görevlilerinin sesini duymadığını ama bundan sonra duyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Meclis açıldığında bir grup toplantısını sadece apartman görevlilerine ayıracağım, bütün söylemi onun üzerine inşa edeceğiz hem sorunları hem de çözümleri anlatacağım. Oraya arkadaşları da davet edeceğiz. Sendika başkanını da davet edeceğiz. Sizin belirlediğiniz bir arkadaşı, fiilen bu işi yapan bir arkadaşı kürsüye çıkaracağım. 5 dakika konuşsun kürsüde, derdini bir anlatsın. Bu ülkede sorunu olan bir vatandaş varsa ve o sorun çözülemiyorsa doğal olarak siyasetten umudunu kesiyor. 'Bunlar benim derdimi çözemiyorlar, benim sesimi duyan bile yok' diyorlar. Haklı mı haklılar. Ama şimdi sesinizi de duyuyoruz, seslendiriyoruz, sorunları da çözümleri de biliyoruz.

    Meclis'in açılmasıyla beraber umarım daha geniş bir kitle ile oluruz hem Meclis'in Genel Kurulu'nda hem partinin grup toplantısında sizin sorunlarınızı dile getiririz. Sorunları dile getirmek bir anlamda geniş kitlelerin sizin sesinizi duymasını sağlamaktır. Çünkü siz haklısınız, hak arıyorsunuz, hakkınızın teslim edilmesi lazım. En azından yasal haklarınızın teslim edilmesi lazım. Bunun için mücadele edeceğiz."

    'Örgütlenemediğiniz için zayıfsınız'

    Apartman görevlilerinin sorunlarının oturdukları mekanda başladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizin de güneş görme, ağaç görme hakkınız var. Sizin de ailenizle çoluk çocuğunuzla güzel bir evde oturma hakkınız var. Sizin de gelirinizi düzenli alma, kıdem tazminatı, tatil yapma haklarınız var. Bir haftada bir gün de dinlenme hakkınız var" dedi.

    Kılıçdaroğlu, yasaların bu hakları apartman görevlilerine sağladığını ama çoğu görevlinin bunun farkında olmadığını belirterek, "İşin zayıf noktası şu: Örgütlenemediğiniz için, her biriniz tek tek mücadele ettiğiniz için zayıfsınız. Örgütlenirseniz bunu aşabilirsiniz, kimse sizin işinize kolay kolay son veremez" diye konuştu.

    Apartman görevlilerinin zaman zaman ailece çalıştıklarına tanık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz sorunları aşabiliriz. İş güvencenizin sağlanması lazım, kıdem tazminatı hakkını alamıyorsunuz, onu almanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün apartman görevlilerinin sözcüsü olacağım, sorunlarını dile getireceğim" diyerek sözlerini tamamladı. 

    Etiketler:
    CHP, apartman, Kemal Kılıçdaroğlu
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