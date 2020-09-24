Hürriyet yazarı Selvi: Berberoğlu düğümünü Yargıtay ve Meclis birlikte çözecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun Meclis'e dönüp dönemeyeceği tartışmalarıyla ilgili "Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının çok gecikmeyeceği söyleniyor. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. Düğümü Yargıtay ile Meclis birlikte çözecek. Asıl önemli olan Yargıtay’ın kararı olacak" yorumunu yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kesinleştiğine ilişkin kararın TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmasıyla milletvekilliği düşürülen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararından sonra CHP heyeti, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek Berberoğlu'nun milletvekilliğinin iade edilmesini istedi.

Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüp dönmeyeceğini bugünkü köşe yazısında değerlendiren Abdulkadir Selvi, "Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının çok gecikmeyeceği söyleniyor. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. Düğümü Yargıtay ile Meclis birlikte çözecek. Asıl önemli olan Yargıtay’ın kararı olacak" dedi.

Selvi, birkaç noktanın üzerinde durulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"1. Bireysel başvuruyla ilgili karar otomatik olarak hak doğurmuyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin kararını hem ilk derece mahkeme hem de Yargıtay dikkate almak durumunda. Yok sayamaz.

2. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uymayabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde bir süper temyiz mahkemesi değil.

3. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını yeniden yargılama sebebi olarak görüp reddedebilir.

4. Yargıtay, 'Anayasa Mahkemesi haklı' der, 'Milletvekili dokunulmazlığı varken yargılama yapılamaz' der. Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e başvurabilir. O zaman otomatik olarak dokunulmazlığının varlığı kabul edildiği için Meclis, Berberoğlu’nun milletvekilliğini iade eder. Yargıtay’ın dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunu karma komisyona havale eder.

5. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin kararının yeniden yargılamayı gerektirdiğine karar verir. Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığı olmadığı için yargılamayı devam ettirebilir.

Yukarıda aktardığım seçenekler Enis Berberoğlu işinin kördüğüme döndüğü şeklinde bir izlenim verebilir ama hiç öyle değil. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararıyla birlikte yeni bir durum oluştu. Önemli olan bu yeni durum üzerine nasıl bir hüküm inşa edileceği. Dikkatle izlemekte yarar var. Ama sadece hukuki durumu değil, siyasi iklimi de...