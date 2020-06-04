Kayıt
16:28 04 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

    © AA /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    22048
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/84/1042188413_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_1ec1dc811ed11b1776d097bebae265ed.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202006041042188133-chpli-berberoglu-ile-hdpli-guven-ve-farisogullarinin-milletvekilligi-dusuruldu/

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları vekilliği, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları'nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekillikleri düşürüldü.

    Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP'li Berberoğlu, HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisioğulları hakkındaki kararın okunacağı bilgisi Genel Kurul toplantısından kısa süre önce partilere iletildi.

    Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirten Altay, 'Okumayın' çağrısı yaptı.

    Bilgiç'in bir aykırılık olmadığını belirtip okuyacağını belirtmesi üzerine usul tartışması açıldı. Partiler adına konuşmalar yapıldı. CHP Grup Başkanvekili bu tutumun millet iradesine bir darbe olduğunu söyledi.

    'KCK davalarındaki hakim ve savcılar FETÖ'den tutuklandı'

    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillikleri düşürülmesi gündeme gelen Güven ve Farisoğulları'nın yargılandığı KCK davalarındaki hakim ve savcıların FETÖ nedeniyle tutuklanıp yargılandığını söyledi.

    AK Parti Milletvekili Recep Özel, "Kararları veren bağımsız mahkemelerdir. Burada yapılan usulü bir işlemdir” dedi.

    Tartışmalara karşın Sadi Bilgiç kararları okudu ve 3 ismin vekilliği düştü. CHP ve HDP milletvekilleri bunun üzerine ayağa kalkarak dakikalarca sıra kapaklarına vurarak kararı protesto etti.

    MHP lideri Bahçeli de çağrı yapmıştı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yeni kurulan partilere milletvekili transferinin önlenmesi için Seçim Siyasi Partiler Yasası değişikliğinin yanı sıra 'Milletvekilleri dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır' çağrısı yapmıştı.

    Hapis cezaları onanmıştı

    KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Güven ile Farisoğulları'na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı. CHP’li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza da Yargıtay tarafından onanmıştı.

    CHP'nin vekil sayısı 138'e, HDP'nin 58'e düştü

    CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü.

    Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucu

    Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

    ​.

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, Türkiye, milletvekilleri, milletvekilliği düşürüldü, MHP, Devlet Bahçeli, FETÖ, KCK, Meral Danış Beştaş, Süreyya Sadi Bilgiç, Engin Altay, Musa Farisoğulları, TBMM, Leyla Güven, HDP, CHP, Enis Berberoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    39 yıldır ayakkabı yapan Lup, 2001 yılında açtığı dükkanında hazır ayakkabılar satsa da, geçimini daha çok tiyatro, opera evleri ve geleneksel halk dansı gruplarından gelen özel siparişlerle sağlıyor.
    'Sosyal mesafe ayakkabısı'nı üretti: maliyeti 115 dolar, 45 santimden uzun
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet