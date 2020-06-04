CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları vekilliği, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları'nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekillikleri düşürüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP'li Berberoğlu, HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisioğulları hakkındaki kararın okunacağı bilgisi Genel Kurul toplantısından kısa süre önce partilere iletildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirten Altay, 'Okumayın' çağrısı yaptı.

Bilgiç'in bir aykırılık olmadığını belirtip okuyacağını belirtmesi üzerine usul tartışması açıldı. Partiler adına konuşmalar yapıldı. CHP Grup Başkanvekili bu tutumun millet iradesine bir darbe olduğunu söyledi.

'KCK davalarındaki hakim ve savcılar FETÖ'den tutuklandı'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillikleri düşürülmesi gündeme gelen Güven ve Farisoğulları'nın yargılandığı KCK davalarındaki hakim ve savcıların FETÖ nedeniyle tutuklanıp yargılandığını söyledi.

AK Parti Milletvekili Recep Özel, "Kararları veren bağımsız mahkemelerdir. Burada yapılan usulü bir işlemdir” dedi.

Tartışmalara karşın Sadi Bilgiç kararları okudu ve 3 ismin vekilliği düştü. CHP ve HDP milletvekilleri bunun üzerine ayağa kalkarak dakikalarca sıra kapaklarına vurarak kararı protesto etti.

MHP lideri Bahçeli de çağrı yapmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yeni kurulan partilere milletvekili transferinin önlenmesi için Seçim Siyasi Partiler Yasası değişikliğinin yanı sıra 'Milletvekilleri dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır' çağrısı yapmıştı.

Hapis cezaları onanmıştı

KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Güven ile Farisoğulları'na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı. CHP’li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza da Yargıtay tarafından onanmıştı.

CHP'nin vekil sayısı 138'e, HDP'nin 58'e düştü

CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü.

Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucu

Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 4, 2020

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