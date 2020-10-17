Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

CHP’de siyaset yapan önemli isimlerin partiden ayrılarak ‘Halk Parti’ isminde yeni bir parti kurup siyasi faaliyetlerine burada devam edecekleri iddiası siyasi kulislerde gündem oldu.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmasının içinde olduğu belirtilen isimler Hürriyet’e konuştu. Aslı Baykal partileşme iddiasının doğru olmadığını açıklarken, Yılmaz Ateş, Şahin Mengü ve Mehmet Sevigen gibi isimler de böyle bir durumun olmadığını dile getirdi.

Dün "CHP’yi eleştiren CHP’lilerin" yeni bir parti kuracağı iddiası gündeme gelmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, köşesinde CHP’lilerin kuracağı parti iddiasının ayrıntılarını kaleme almıştı.

Bayer yazısında, “Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor. Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var. İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış... Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış. En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Beyer’in yazısında ismi geçen isimler ise bu iddiaları yalanladı.

İşte o isimlerin Hürriyet’e verdiği yanıtlar:

Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen: Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş: Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.

Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.