Kılıçdaroğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik telefonu

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.
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