Aliyev: Paşinyan’la Moskova’da Dağlık Karabağ’ı görüşme olasılığını dışlamıyorum

Aliyev, Paşinyan’la Dağlık Karabağ’ı konuşmaya hazır olduğunu, ancak tarafların krizi istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşündüğünü ifade etti.

‘Putin’den davet almadım’

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bölgedeki durumu konuşmak için Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde bir davet almadığını da kaydetti.

Japon Nikkei gazetesine konuşan Aliyev, “Bir görüşme mümkün. Bu tür görüşmeler daha önce de oldu. Her şey gündeme bağlı. Ancak maalesef mevcut Ermenistan yönetimi ile krizin barışçıl çözümü olasılığı çok uzak” dedi. Aliyev, Türkiye’nin bölgedeki krizin çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyecekelerini vurguladı.

Dağlık Karabağ’a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü’nün kendi koşullarını sunacağını ekledi.

Aliyev, “Dağlık Karabağ’da hiçbir referandum gerçekleşmeyecek. Buna asla rıza göstermeyiz. Buna müzakereler sırasında da onay vermedik, şimdi, topraklarımızın büyük kısmının geri alındığı bu dönemde böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

‘Yer değiştirmeye zorlanan Azerbaycanlıların atalarının topraklarına dönmeleri gerekiyor’

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlamaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Aliyev, “Bütün topraklarımız işgalden kurtarılmalı. Hepsi” ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca yer değiştirmeye zorlanan tüm Azerbaycanlıların atalarının topraklarına geri dönmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.