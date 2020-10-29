Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fransız ürünlerine boykot çağrısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek ''Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. 'Eşimle değil benimle konuş' diyor. Ben seninle zaten konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında ''Şunu herkes bilsin ki bu ülkenin en büyük güvencesi CHP'dir. Bütün sorunları inançla kararlılıkla aşacağız. Bu bizim görevimizdir. Demokrasi içinde yerine getireceğiz'' ifadelerini kullandı.

‘Binlerce kişi açken 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz’

Konuşması sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben topluma örnek olması gereken yaşamıyla da devlet yöneticilerinin 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmam. İmani ahlaki değil. Hz. Ömer'in adalet kavramı var. Binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Bir kişiyi hedef almış değilim. Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. ‘Eşimle değil benimle konuş’ diyor. Ben seninle zaten konuşmaya hazırım.

‘Bir de bana meydan oku, cesaretin varsa gel’

Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku. Yüreğin varsa sen seç gazetecileri beraber tartışalım. Erdoğan sinirlerine hakim olan birisi değil. Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta da 50 bin dolarlık çanta taşıma var. Ben bunu eleştirmeyecek miyim? Seninle konuşuyorum cesaretin varsa gel. Benimle konuşacaksan benimle gel hesaplaş.”