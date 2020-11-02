18 milletvekili hakkında 22 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, HDP İzmir Milletvekili Murat Cepni, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşer Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık 3 ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 2 dosyası bulunuyor.
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