İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız

Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

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