İbrahim Kalın: Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi son derece tehlikeli bir sözdür, derhal geri alınmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır.

Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 10, 2021

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