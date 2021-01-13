Selvi: MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacağı tarihi belirledi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açması için bir ay bekleyeceğini, bu süre zarfında adım atılmazsa HDP’nin kapatılması için dava açacaklarını yazdı.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildiğini belirten Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığını aktardı.

Selvi, "MHP’nin, HDP’yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli" dedi.

Selvi, "MHP’de HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var. Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor. MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor” ifadesini kullandı.

'Demirtaş ve Yüksekdağ'ın PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek'

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa, MHP, Siyasi Partiler Yasası'nın 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek. MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, 'HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır' tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek. HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek."