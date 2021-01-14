CHP'nin yeni sistem önerisi: Sembolik Cumhurbaşkanı

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP yönetimi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin önerilerini içeren çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı'nın 'sembolik' olması öngörülen yeni sistemde, parlamento güçlendiriliyor.

CHP Hukuk Birimi tarafından hazırlanan çalışmaya göre, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda hayata geçirilmesi planlanan çalışmada eski parlamenter sisteme dönüş öngörülmüyor.

Parlamentonun 1980 darbesi sonrasında şekillenen hali ile yıllarca hüküm sürdürdüğünü ancak bu sistemin de demokratik olmadığını ve geçerliliğini yitirdiği kaydeden CHP, bunun yerine Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin TBMM'ye devredildiği bir sistemi hedefliyor.

CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ana başlıkları ile şöyle: