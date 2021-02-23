Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, iki yıl sonra yeniden CHP'de: Ülkemin mutluluğunu burada görüyorum

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019'da istifa ettiği CHP'ye geri döndü. Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye geri döndüğünü açıkladı.

Twitter hesabından yazılı açıklama paylaşan Kesimoğlu, Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ve yoluna CHP ile devam etmeye karar verdiğini belirtti.

Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

​Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde CHP'den istifa etmişti. Kesimoğlu, bağımsız olarak seçime girmiş ve ikinci kez Kırklareli belediye başkanlığına seçilmişti.