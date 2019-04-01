Kırklareli'de aday gösterilmediği CHP'den istifa edip seçimlere bağımsız giren Kesimoğlu kazandı

31 Mart Malli ve İdari seçimlerde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu, sonuçları İl Seçim Kurulu'nda takip etti.

Mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Kesimoğlu; "Emeklerimizin karşılığını aldık. Sağ duyunun hakim geldiğini biliyorum. Kazanan Demokrasi oldu. Demokrasilerin en büyüğü halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olacak bir olay sergiledik. Artık yine herkesin başkanıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.