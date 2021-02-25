Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi, Paşinyan Genelkurmay başkanını görevden aldı

Ermenistan Ordusu, 'Ermeni halkı için yeterli kararlar veremedikleri' için hükümetin ve Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Anavatanı savunurken çocukları ölen insanlara karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

'Bu açıklamayı askeri darbe girişimi olarak görüyorum'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Paşinyan ayrıca, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Bugün Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladım. Bu açıklamayı askeri darbe girişimi olarak görüyorum" dedi.

'Devrimi savunmamız gerekiyor'

Paşinyan, ordunun istifa talebiyle ilgili yaptığı açıklamada "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.

Paşinyan'ın bugün saat 16.00'da vatandaşlara toplanma çağrısında bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapacağı öğrenildi. Paşinyan, yaptığı çağrıyla ilgili olarak güvenlik güçlerinin gerekli önlemi alacağını açıkladı.

Kremlin: Putin ile Paşinyan henüz iletişime geçmedi

Konuyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Erivan'daki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek Putin ile Paşinyan'ın henüz iletişime geçmediğini, gerektiği takdirde iletişime geçmek üzere gerekli organizasyonun yapıldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ""Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. Ermenistan'daki herkesi itidalli olmaya çağırıyoruz, durum anayasal çerçevede kalmalı" ifadelerine yer verildi.