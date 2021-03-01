Kaşıkçı'nın nişanlısından açıklama: Prens Selman'ın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin konuyla ilgili hazırladığı istihbarat raporunu 'memnuniyetle karşıladığını' söyledi.

Cinayetle ilgili gerçeklerin 'zaten bilindiğini' söyleyen Cengiz, raporla birlikte söz konusu gerçeklerin 'bir kez daha doğrulandığını' belirtti.

Cengiz ayrıca, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sorumlu olduğunu söyleyerek, 'gecikmeden yargılanması gerektiğini' söyledi.

Cengiz, açıklamasında şunları söyledi:

"Raporun kamuoyu ile paylaşılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gerçek - zaten bilinen- bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Gerçek, inkâr edilemeyecek ya da yok sayılamayacak kadar net. Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir.

© REUTERS / AHMED YOSRI ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens verdi

uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir. Veliaht Prens cezalandırılmadığı taktirde, bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işeret ederek, hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır.

Başta Biden yönetimi olmak üzere tüm dünya liderlerinin kendilerine şu soruyu sorması elzem olmuştur; ilerleyen günlerde, katil olduğu ispatlanmış ve cezalandırılmamış bir kişi ile tokalaşacaklar mı? Onu yok saymaya çalışmak ve cezalandırmayarak arafta bırakmak evrensel insanlık değerlerini yitirmemize neden olacaktır. Bu ABD'nin ve batının yıllardır savunduğu evrensel insan hakları değerleriyle nasıl örtüşür? Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekteki özgürlük adına mücadele eden tüm herkesi ifade etmektedir. Herkesi elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyorum. Adaletin sonunda yerini bulmaması tüm insanlık adına büyük bir utanç olacaktır."

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