İletişim Başkanı Altun'dan, İYİ Parti'ye 'parafraks' yanıtı

Fahrettin Altun Twitter'da Meral Akşener'in yaptığı konuşmada "Kul daralmayınca hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" sözlerini paylaştı. Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görülüyor.
Her zaman @iletisim üzere olalım... https://t.co/DevSSDm0Ky pic.twitter.com/3sGVROTygF— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 8, 2021
İYİ Parti ise Twitter hesabından İletişim Başkanlığı'nı etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '25 Kasım kadına karşı mücadele gününde' dediği bir video paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu videoda İletişim Başkanlığı'nın, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını sorgulayacak "Doğru mu?" platformuna gönderme yapılmıştı.
Parafraks (Freud Sürçmesi):— İYİ Parti (@iyiparti) March 8, 2021
“Davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi.”
Lügatınıza yeni bir sözcük katmak istedik... @iletisim https://t.co/q8Q6jWmT1X pic.twitter.com/kie3elWG2e
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)