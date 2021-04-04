Kılıçdaroğlu'dan bildiri açıklaması: 'Sahte gündemler tutmaz'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi için "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu.

Emekli 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."

Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım. https://t.co/ecX2wPnMSj — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2021

Kılıçdaroğlu CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklamayı da paylaştı. Öztrak paylaşımında şunları ifade etti:

"AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."