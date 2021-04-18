Kılıçdaroğlu: Aslında her politikacının fütüristlerle belli dönemlerde bir araya gelmesi lazım

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada saygın bir ülke olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bugün yaşadıklarımız olmasaydı belki fütüristlerle oturacaktık, sohbet edecektik, konuşacaktık. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ndeki hedeflere ulaştığımızda, belki ondan sonraki aşamada fütüristlerle daha fazla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.