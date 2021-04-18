Kılıçdaroğlu: Aslında her politikacının fütüristlerle belli dönemlerde bir araya gelmesi lazım

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre partisinin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'yle ilgili düzenlenen Webinar seminerinin kapanış oturumuna katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
- Türkiye’nin bazı temel sorunları var. Temel sorundan kastım şu: Çözümü konusunda siyaset kurumu gerekli zamanı ve emeği harcamıyor. Sorun giderek büyüyor ve çözümü daha da zor bir alana kıvrılmış oluyor. Mesela eğitim bunlardan birisi. Yine Kürt sorunu. İlk ortaya çıktığında ‘İki baldırı çıplak’ edebiyatıyla çıkmıştı. Şimdi olay giderek büyüdü ve sorun neredeyse uluslararası bir soruna dönüştü. Ekonomide yapılan reformların meyvelerini toplayan bir siyasi iktidar, reformları sürdüremedi, dışarıdan olağanüstü yüksek faizlerle borç alarak bugünlere geldi.
- Bugün yaşadıklarımız olmasa belki fütüristlerle (gelecek bilimcisi) oturacaktık, sohbet edecektik, konuşacaktık ‘Dünya nereye gidiyor ve Türkiye nereye gidecek?’ diye. Aslında her politikacının fütüristlerle belli dönemlerde bir araya gelmesi, oturup konuşması lazım. Onlar, dünya nereye gidecek önümüzdeki yüzyılda bize anlatacaklar, teknolojiyi nereye gidecek diye. Ama biz henüz yolun başındayız. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ndeki hedeflere ulaştığımızda, belki ondan sonraki aşamada fütüristlerle daha fazla bir araya geleceğiz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)