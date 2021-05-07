Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donbass’ta barış için Ukrayna muhalefetiyle görüşmeye hazır

Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna muhalefetiyle görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Paseçnik’e göre ‘Muhalefet Platformu-Yaşam İçin’ partisinin Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk dışında muhalefetten başka kimse ile temasları olmadı.

Paseçnik, “Bu temas da Ukrayna’da ve bizim bölgemizde tutulan tutsakların takası söz konusuyken gerçekleşti. Sadece bu oldu. Ondan başka da muhalefetten ne Viktor Medvedçuk’la ne de başka biriyle görüşme yapmadık” dedi.

'Barışa ulaşmak konusunda katkısı olacaksa herkesle görüşebileceğini' ifade eden Paseçnik, görüşebileceği isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i de saydı.