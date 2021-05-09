Akşener ile Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gerçekleşen iftar yemeği için İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar yemeğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum."

Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın @kilicdarogluk ile birlikte yaptık.



Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/hlYzdmg400 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 9, 2021

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