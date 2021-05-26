Erkan Baş: Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki adamları Barış Atay'a saldırdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesinin ardından Kadıköy'de Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırının gerçekleştiğini ve arkasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamlarının olduğunu iddia etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece İstanbul Kadıköy’de saldırıya uğrayan TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıranların organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamları olduğu söyledi.

© DHA Saldırıya uğrayan Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur Baş, geçen yıl TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırının arkasından Sedat Peker'in adamlarının çıktığını ifade etti.

"Süleyman Soylu hedef gösterdi, Atay saldırıya uğradı" diyen Baş, bu iktidarla Türkiye'nin ilerleyemeyeceğini söyledi.

Baş, Atay'a yönelik saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Talimatı soylu verdi'

"Kadıköy ilçe örgütümüz esnafı gezerek kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla 'burada bir suç örgütü var, organize bir suç oldu' dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Tümüyle bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker'le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki adamları Barış Atay'a saldırdı."