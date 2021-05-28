CHP'li Kaftancıoğlu'ndan, Erdoğan'a '500 bin TL'lik dava' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında 500 bin liralık dava açtığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak" açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasallaştırdıkları ve araçsallaştırdıkları yargıda her türlü iftira, hakaret onlara serbest; gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak! Yeni dava açıklamadaki ifadeye :) Yok öyle yağma! Korkutacaklarını sanıyorlar" ifadesini kullandı.

Siyasallaştırdıkları ve araçsallaştırdıkları yargıda her türlü iftira, hakaret onlara serbest;

Gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak!



Yeni dava 👇açıklamadaki ifadeye :)

Yok öyle yağma!

Korkutacaklarını sanıyorlar https://t.co/6SNRGgEB99 pic.twitter.com/4ebJ8x7l2Q — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 28, 2021

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesine yönelik kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle dava açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı mahkemeye başvurarak, şikayetçi oldu.

Dilekçede, "Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır" ifadelerine yer verildi.