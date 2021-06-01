Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmaları, Ermeni-Azeri sınırındaki gerilim nedeniyle askıya alındı 

Dağlık Karabağ'da ekonomi ve altyapı sorunlarının ele alınması için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin kararıyla kurulan üçlü çalışma grubunun çalışmalarının, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Grubun faaliyetlerinin askıya alındığına dair açıklama parlamentoda konuşan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Mger Grigoryan'dan geldi.

Grigoryan, "Bugün itibarıyla komisyon çalışmalarına devam etmiyor, zira etkili ve verimli çalışma için uygun bir arka plan lazım. Sınırda durum böyleyken bu platformda yapıcı bir çalışmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu platformdaki temaslar kesildi, ne olacağına bakacağız" dedi.

Grigoryan, Erivan'ın sınırdaki soruna barışçıl ve diplomatik yollardan çözüm bulunması için her şeyi yaptığını savundu.

Ermenistan tarafı, geçen hafta Azerbaycan'ın sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Azerbaycan tarafı, bunun bir hata olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Daha sonra Azerbaycan, ordusunun sınırdaki konuşlanma noktalarına çıkan bir yola mayın döşemeye girişmekle suçladığı altı Ermeni askeri esir almıştı. Ayrıca Azeri tarafı, Ermeni askerlerin Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, 11 Ocak'taki zirvenin ardından kabul ettikleri ortak açıklamada başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma grubu kurulmasına ve çalışma grubunun en kısa sürede Karabağ'da ekonomi ve altyapının geliştirilmesiyle ilgili planlar sunmasına karar vermişti.

Üçlü çalışma grubunun temsilcileri ilk kez 31 Ocak'ta bir araya gelmişti.