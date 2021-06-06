Afyonkarahisar'ın Güney beldesi belediye seçimini AK Parti adayı Karabacak kazandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. Beldedeki seçimlerde Gelecek Partililer ile AK Partililer arasında kavga çıkmış, kavgaya Jandarma müdahale etmişti.