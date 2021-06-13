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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın hep beraber seçimi bekliyoruz

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Hep beraber seçimi bekliyoruz. Gelecek o sandık, önümüze gelecek. Sizden sadece bir şey istiyorum, sandığa gidip oy kullanırken eliniz vicdanınızda olsun" dedi.

    Batıkent Murat Karayalçın Meydanı Açılış Töreni'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar, bu meydanda huzur içinde gezecekler. Eğlenceler burada yapılacak, toplantılar, mitingler burada yapılacak, dolayısıyla kent nefes almış olacak" ifadelerini kullandı.

    Yenimahalle Belediyesinin meydanın yapıldığı araziyi satın aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, alanın da yine belediye işçileri tarafından yapıldığını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'yi çağdaş bir kent yaptığını belirttiği Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Fethi Başkanımızı sizden ayırmak için onlara göre çok oyunlar oynandı ama Yenimahalleliler, Fethi Başkan'a sahip çıktılar. Çünkü onun nasıl çalıştığını, günün 24 saatini Yenimahalleliye nasıl verdiğini en iyi siz bilirsiniz. Sosyal yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar, olağanüstü çalışıyorlar. Diyorlar ya, 'Aç varsa siz doyurun.' Çekilin oradan, Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan, Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan, Türkiye'de her kuruşun hesabını bir veren bir millet iktidarı olacak. Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız, bütün engellemelere rağmen bir tarih yazıyorlarsa halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyorlar."

    'Aynı olay bir CHP'li için söylenseydi Türkiye'de kıyamet kopardı'

    İktidar olmaları durumunda güzel şeyler yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dostlarımızla beraber yapacağız. Bir tarih yazacağız, siyasete ahlakı getireceğiz" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

    "Eğer bugün, 21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, 'Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor' der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda oturan, bir numaralı koltuğunda oturan kişi, hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir. Söylüyorum, bir kez daha söylüyorum, söyleyen kişi sıradan bir kişi değil. Söyleyen kişi, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Şöyle düşünün, aynı olay bir CHP'li için söylenseydi Türkiye'de kıyamet kopardı. Hepimiz, kim suçlu, yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil. Hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar, örtemeyecekler. Bunu sakın ola ki asla unutmayın. Siyaset, kirlilikten arındığı zaman meydanlar daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman komşuluk ilişkileri çok daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman TBMM'nin itibarı çok daha yüksek olur."

    Siyasetin kirlilikten arındığı zaman halka hizmete dönük olacağını belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin kirlilikten arındığı zaman Türkiye genelindeki bütün belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun hizmet verme yarışına gireceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Hep beraber seçimi bekliyoruz. Gelecek o sandık, önümüze gelecek. Sizden sadece bir şey istiyorum, sandığa gidip oy kullanırken eliniz vicdanınızda olsun. Ahlaktan, adaletten, insandan, çevreden, dostlardan, güzelliklerden yana ve en önemlisi inancınızdan yana olsun. Oy kullandığınız zaman göreceksiniz ki siyasete zaten cemre düştü, çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunları yoktur, hep beraber bu sorunları çözeceğiz. Yeter ki ahlaktan, adaletten yana tavrımızı ortaya koymuş olalım."

    'Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını hep birlikte görkemli bir şekilde kutlayacağız'

    Meydanın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sakın moralinizi bozmayın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını hep birlikte görkemli bir şekilde kutlayacağız" dedi.

    Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın da meydana adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fetih Yaşar'a ve Yenimahalle Belediyesi Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

    Fethi Yaşar ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı törende protokol üyeleri, daha sonra kurdele keserek meydanın açılışını gerçekleştirdi.

     

     

    Etiketler:
    Ankara, Seçim, CHP, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu
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