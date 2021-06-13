AK Parti üç gün kampa girecek

AK Parti Kızılcahamam’da üç gün sürecek kamp yapacak. Kampta, partiyi 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası şekillendirilecek. Teşkilatın 2023 projeksiyonunu içerecek rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediği çalışma ve istişare kampını bugünden itibaren başlatıyor. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve yardımcıları ile il koordinatörlerinin katılımıyla Kızılcahamam’da üç gün sürecek kampta, partiyi 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası şekillendirilecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bir süredir teşkilat başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerin yaptığı saha gözlemleri ve seçmenlerin beklentilerine yönelik hazırladıkları raporlar kampta masaya yatırılacak.

Uzun süredir gruplar halinde Genel Merkez’e çağrılan il başkanlarının, AK Parti’nin illerdeki 'siyasi projeksiyon'una yönelik çalışmaları ele alınacak. Milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları il başkanları, il genel meclisi başkanları gibi paydaşların yürüttüğü 'seçim çalışmaları' ve bu kapsamda hazırlanan raporlar da, kampta sunumlar ve nabız yoklamalarından çıkan sonuçlar üzerinden değerlendirilecek.

AK Partili yetkililer, yenilenen kadrolarla, 'toplumun hassasiyetlerini gözeten, kapsayıcı ancak detayları yakından okuyan' bir yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Yetkililer, teşkilatı 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası çalışmasına önümüzdeki günlerde son şeklinin verileceğini ve oluşturulacak raporun Erdoğan’a sunulacağını kaydetti.

AK Parti son çalışma kampını Ekim 2019’da gerçekleştirmiş; Mart 2020 itibarıyla başlayan Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl geniş katılımlı istişare toplantısı yapılamamıştı. Ancak pandemi sürerken, 'Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganıyla 7. Olağan Kongre süreci, kesintili de olsa bazı önemli illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat katılımı ile düzenlenmişti.