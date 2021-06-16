Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararları bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Planı davasında emekli generaller Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a yönelik yapılan temyiz incelemesini tamamladı.

Sanıkların eylemlerinin, 'teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği' belirtilen gerekçede, seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen 'suç için anlaşma' suçunu oluşturduğu belirtildi.

Gerekçede, çekildiklerine dair savunma, delil, somut olgu veya davranışı belirlenemeyen sanıklardan, ittifakın farkına varılması üzerine, bir kısmının emekliliğini istediği, bir kısmının da askeri şurada resen emekli edildiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında lehe-aleyhe yasa değerlendirmesi yapılarak hukuki durumlarının buna göre tayin ve takdirinin gerektiği kaydedildi.

AYM kararı sonrası beraat etmişlerdi

Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti ancak 'eksik teşebbüs' nedeniyle cezalarda indirime gitti.

Kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetince de oy birliğiyle onandı.

Yargıtay kararının ardından sanık avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu, Yüksek Mahkeme'nin verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından yargılama süreci yeniden başladı.

Yeniden yargılama sonucunda davanın sanıkları beraat etti.

Ancak, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 236 sanık hakkında verdiği beraat kararına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yönünden itiraz etti.

İtiraz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi.