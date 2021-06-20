Kılıçdaroğlu'ndan örgüt içi çekişmelere uyarı: Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütüne seslenerek, "Sürekli birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum, kim kavga ederse kapının önüne koyacağız" uyarısını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, Gaziantep'te CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep'e yönelik mesajlar vererek, "Başkanlarımız Gaziantep’i gezdiler. Bir dönüşüm, bir değişim, kabul var” dedi.

Önce HDP İzmir il binasına sonrasında da AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırılara değinen Kılıçdaroğlu, "Saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin, hizmetlerin yarışmasıdır. Bu yarış, Türkiye’yi aydınlığa çıkarır, barış ortamı sağlar. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açar” ifadelerini kullandı.

Kendi partisine yönelik özeleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Antep nüfusu artıyor ama bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat kimde? Anteplilerde değil. Eksiklik, yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız. Gün hizmet, çalışma günüdür. Bizim 2 milletvekilimiz var. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi, Celal Doğan gibi bir efsane vardı. Ne oldu da Gaziantep bu hale geldi? Hizmet yarışı olacak burada. Sorun değil, hizmet üretmeliyiz. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.”

'Rüşvetçi büyükelçileri Türkiye'ye geri çağıracağız'

İktidara geldiklerinde yapacaklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dostlarımızla beraber ilk yapacağımız iş, TBMM’ye birinci hafta içinde ‘Siyasi Ahlak Yasası’nı sevk etmektir. İlk bir hafta içinde rüşvetçi büyükelçilerin tamamını Türkiye’ye geri çağıracağız. İlk bir hafta içinde ensafın bankalardan çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçilerin de faizlerini sileceğiz. İktidarımızın ilk 6 ayında Türkiye’de herkes çok büyük bir değişim görecek.”