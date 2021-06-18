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    CHP'den HDP İzmir İl Binasına ziyaret

    CHP'den HDP İzmir İl Binası'na ziyaret

    Twitter/Deniz Yücel
    Türkiye
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    CHP heyeti, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için HDP İzmir İl Binası'na taziye ziyareti yaptı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partililere başsağlığı diledi.

    CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den oluşan heyet, HDP'ye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

    Parti üyesi Deniz Poyraz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü HDP İzmir İl Binası'na giden CHP heyeti, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partililere başsağlığı diledi. 

    ​Birgün'ün ANKA'dan aktardığı haberine göre HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdulkadir Baydur, saldırının nasıl olduğu ile ilgili CHP heyetine bilgi verdi. Baydur, şunları söyledi:

    "Organize bir iş olduğu tamamen açık. Türkiye ortalamasının üzerinde demokrasinin yaşandığı nadir şehirlerimizden biri İzmir. İzmir'in de özel olarak hedef seçildiği ortadadır. Planlanmış bir katliamdı. İzmir Valiliği'ne defalarca başvuru yaptık, randevu verilmedi. Çok açık bir şekilde katliam geliyorum diyordu." 

    Özkan: Bunun provokasyona dönüşmesini bekleyenler var

    CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, saldırının provokasyona dönüşmesini bekleyenler olduğunu belirterek şunları söyledi:

    • "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize, birlikte yaşama kültürümüze, cumhuriyete ve vatana karşı bir saldırı. Bir siyasi kurumun basılıp içeride çalışanın katledilmesi çok korkunç bir olay. Bunun provokasyona dönüşmesini bekleyenler var. Bu da çok korkunç bir olay.
    • Biz hep birlikte kardeşimiz Deniz Poyraz'ın anısını özgürlükle, barışla birleştirerek, daha çok etle tırnak gibi birbirimize sarılarak, ülkemizin geleceğini, insanların birlikte yaşama kültürünü, demokrasisini, cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. Çürüdüler, bir leş kokuyor her taraf! Onu kanla örtmeye çalışanlara şunu söylemek istiyorum; bunu başaramayacaklar. Çürüyen her şey düşer. Onlar da düşecekler. Ve tarihin kanlı, karanlık sayfalarında yok olup gidecekler.

       

    'Başka yaşam şansımız da yok'

    • "Bundan beslenmek isteyen, bunu amaçlayanlar var ama hevesleri kursaklarında kalacak. Bu barışla sağlanacak. Demokrasi, cumhuriyet, vatanımızı savunmak için hep beraber el ele, gönül gönüle, omuz omuza mücadele ederek sağlanacak. Pek çok şey yapmak istiyorlar. Siyasi, kurumsal çürümüşlük kokusunu, sokaklardan akan irini kapatmak için kan ve gözyaşı istiyorlar. Bunlara bu fırsatı tanımamak lazım. Biz demokrasi istiyoruz. Şimdi diyoruz. Pek çok olayla, vahşetle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bizi yıldırmamalı, cumhuriyetimizi mutlaka demokrasiyle taçlandırıp, el ele, gönül gönüle, özgürce, bütün düşüncelerin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmek zorundayız. Başka yolumuz yok. Başka yaşam şansımız da yok."

    Bahçeli'ye yanıt: Bizim bu olayla ilgili bildiğimiz bir şey yok

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerine yönelik 'bildiklerini açıklamalılar' açıklamasının hatırlatılması üzerine Özkan, şunları söyledi:

    "Bizim bu olayla ilgili bildiğimiz bir şey yok. Biz yaşadığımız acıyla ilgili yan yana geliyoruz. Ama bu olayın, bundan sonra olabilecek olayların da takipçisi olacağız. Bizim görevimiz, ödevimizdir bu. Bir yaşam kadar değerli hiçbir şey yok. Deniz kardeşim keşke şu an yaşıyor olabilseydi. Yaşamı, insanı, vicdanı savunmak çok önemli bir şey. Ayrım gözetmeden bütün partilerin ve o partilerdeki vicdanlı insanların da bunu yapması gerektiğine inanıyorum."
    Yücel:Göz göre göre, göstere göstere gelen bir olay oldu

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Bu olayın bu noktaya getiren birtakım olaylar zinciri, birtakım açıklamalar zinciri vardı. Toplumu geren, kutuplaştıran, toplumda belli noktalarda fay hatları yaratan belli açıklamalar vardı. Göz göre göre, göstere göstere gelen bir olay oldu. Biz CHP olarak acınızı paylaşıyoruz. Tüm vekillerimizle il yönetim kurulumuzla birlikte duygularımızı paylaşmak için buradayız. Bu olayların tekrarlanmaması için hem devletin tüm kurumlarının hem de tüm siyasilerin ortak bir iradeyi eylemlerine ve söylemlerine yansıtmaları gerekiyor" dedi.

    Etiketler:
    Pervin Buldan, Mithat Sancar, MHP, Devlet Bahçeli, Tuncay Özkan, Abdulkadir Baydur, İzmir, CHP, HDP, Deniz Poyraz
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