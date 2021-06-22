HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Deniz Poyraz'a 'terörist' diyen Bahçeli'ye yanıt: Savcıları göreve çağırıyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir'deki HDP il binasına yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a yönelik 'terörist' ifadesine tepki gösterdi. Bahçeli'nin Deniz Poyraz'ı ve ailesini hedef gösterdiğini belirten Buldan, "İktidarın küçük ortağı Deniz’i ve ailesini hedef göstermiştir. Adeta, neden daha fazla HDP’li öldürülmedi diye yakınmıştır. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu açıklamalara karşı savcıları göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

Buldan'ın açıklamalarınan öne çıkan detaylar şöyle:



- Adımız ayağa kalkan umuttur. Adımız; Deniz Poyraz’dır! Sana sözümüzdür Sevgili Deniz. Yarım kalan hayallerin milyonların hayalidir. Aydınlattığın bu yolda barışı bu ülkede mutlaka gerçekleştireceğiz. Katilin profili bizlere ortak bir yüzü göstermektedir. Nedir bu ortak yüz? HDP’ye yönelik “haşere temizliği yapılsın” diyen soykırım dilidir. “Daha neler göreceksiniz” diyen tehdit dilidir. “6 milyon kişinin verdiği oy kalaşnikof kurşunudur” diyen medya tetikçiliğidir! Deniz Poyraz’ı katleden örgütlü, planlı birlikteliktir. İstedikleri kadar sorumluluktan kaçmaya çalışsınlar, kurtulamazlar. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır. Suçüstü yakalandılar! İktidarın küçük ortağı Deniz’i ve ailesini hedef göstermiştir. Adeta, neden daha fazla HDP’li öldürülmedi diye yakınmıştır. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu açıklamalara karşı savcıları göreve çağırıyoruz.

- Bütün bunların ortak yüzleri işte budur. Bunların hepsi kol koladır. Deniz Poyraz’ı katleden de bu örgütlü, planlı birlikteliktir. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır. İzmir katliamında tıpkı öncekilerde olduğu gibi suç üstü yakalanmışlardır. İktidarın siyaset adına bu kürsülerden ürettiği HDP düşmanlığıyla, nefret diliyle tetikçi arasındaki ilişki açık olarak ortadadır. Gizlemeyeceksiniz.





