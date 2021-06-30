AK Parti MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Yaz döneminde de sahalara çıkıp hakikatleri anlatacağız. Teşkilat başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı toplantıda Meclis’e önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen 4. Yargı Paketi ve yeni Meclis döneminde gündeme gelecek 5. Yargı Paketi gündeme geldi.

Erdoğan’ın, Gül ve kurmaylardan tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesini istediği öğrenildi. 4. Yargı Paketi’nde yer alan 'tutuklamada somut delil' aranma şartı maddesiyle tutukluluk süreleriyle ilgili bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade ediliyor.

FETÖ’cülerin ihracına imkan tanıyan OHAL sonrası getirilen geçici düzenlemenin süresinin 31 Temmuz’da dolması sebebiyle uzatılmasının planlandığı da öğrenildi. Uzatmayla ilgili sürenin 3 yıl olmasının ağırlık kazandığı belirtiliyor.

'Haberi yapan kurum özür dilediği halde CHP sessiz kalıyor'

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın sunum yaptığı toplantıda, yaz döneminde hem vekillerin hem de teşkilatın koordineli olarak sahada olması gerektiği belirtildi.

Erdoğan’ın toplantıda, Katar’dan gelecek öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağına yönelik tartışmalarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu yalan bir haber. Haberi yapan kurum özür dilediği halde CHP sessiz kalıyor. Yalan operasyonuna karşı dikkatli olmalıyız” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın, "Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım medya başkanlığımızın görevi hakikati anlatmak, teşkilat başkanlığımızın görevi hakikatleri 11 milyon üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahada gerçekleri anlatacağız” dediği belirtildi.

'Sözümüzü tutmamız lazım'

Toplantıda Erdoğan’ın hayvan hakları yasasıyla ilgili de "Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim” talimatı verdiği bildirildi.

Turizmin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın “Sadece Rusya’dan değil, Almanya ve diğer ülkelerden de turist gelecek” dediği öğrenildi.