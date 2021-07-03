Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, , Twitter hesabından hakkında TBMM'ye gönderilen fezlekeye ilişkin video mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadesini kullanırken, gençlere ve Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler. Sana gelince Erdoğan, sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım. Şimdi durma, hemen kaldıralım dokunulmazlığımı, birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan!" dedi.