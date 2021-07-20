İYİ Parti heyeti 'arka sıralara atıldıkları' gerekçesiyle Kıbrıs'taki töreni terk etti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47’nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bugün Lefkoşa’da törenler düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ile Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da katıldı.

Tören alanındaki protokol sıralarında en arka sırada yer ayrıldığını gören İYİ Parti heyeti, bu uygulamanın nedenini sordu.

Gazete Duvar'ın aktardığı haberde, yetkililer, protokol sıralarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafirlerine ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir grup misafiriyle gittiği törendeki bu uygulamanın protokol teamüllerine aykırı olduğunu belirten İYİ Parti heyeti, töreni terk etti.

'Erdoğan ve ekibinin şımarıklığına Lefkoşa'da tanıklık ettik'

İYİ Parti heyetinde yer alan Cihan Paçacı ve İsmail Tatlıoğlu, alandan ayrılmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti, ardından da Türkiye’ye döndü.

Paçacı ve Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada konuya ilişkin şunları anlattı: