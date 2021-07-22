AK Partili Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için adaylığının olup olmayacağı üzerine sorulan bir soru üzerine “Adaylığını koyarsa şaşırmam ama cesaretli olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi.

‘Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ortaya koyar mı’ sorusu üzerine Dağ, "Adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaylığını koyarsa şaşırmam ama cesaretli olduğunu düşünmüyorum. Kendi ittifaklarında verecekleri bir karar, biz tamamen kendimize bakıyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun o kadar cesur bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum.“

‘2023 seçimlerinde 2018’den daha iyi bir netice alacağız’

‘2023 seçimlerini nasıl görüyorsunuz, sizce AK Parti’nin bir sıkıntısı var mı’ sorusuna ise Dağ’ın cevabı şu şekilde oldu:

“Ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Pandemiden kaynaklı dünyada yaşanan küresel sıkıntıdan dolayı bir dönem geçirdik, zor bir dönemdi. Yavaş yavaş geride bıraktık, Almanya da sınırları açtı, Rusya daha önce kaldırmıştı. Bu yaz turizm sezonumuz iyi geçecek gibi gözüküyor. İhracat rakamları açıklandı, iyi bir gidişatımız var, ekonomiyi iyi bir noktaya doğru götürüyoruz. 2021 iyi bir büyümeyle bitireceğiz, 2022 iyi bir büyümeyle bitirip 2023 seçimlerinde çok daha iyi bir netice yani şunu da söyleyebilirim 2018’den daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Hem Cumhurbaşkanımızın oyu olarak hem de partimizin oyu olarak.”