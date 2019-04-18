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    Atomexpo-2019

    ‘Rusya’daki nükleer tıp, Türk 'Eczacıbaşı'daki bilgi ve Rosatom’un kuvveti ile çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir'

    © Fotoğraf : Atomexpo Basın Servisi
    Röportajlar
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    Tatiana Şuvalova
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    Soçi'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Atomexpo Uluslararası Nükleer Enerji Forumu'na Rusya Devlet Nükleer Şirketi Rosatom'la işbirliğine başlayan Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler şirketi de katıldı.

    1985'te Bozlu Holding tarafından kurulan Eczacıbaşı Monrol A.Ş., 2008 yılından itibaren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler ismiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Sputnik'e konuşan şirketin Genel Müdürü Mustafa Aydın Küçük, şirketin faaliyetleri, Rosatom ile işbirliği ve Rus pazarına açılma planlarını anlattı:

    'ECZACIBAŞI-MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER RADYOFARMASÖTİK İLAÇ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN BİR NÜKLEER TIP KURULUŞU'

    “Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler, kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlar ve ürettiği ürünler ile Türkiye nükleer tıp sektörünün gelişmesine öncülük eden, yüksek hizmet kalitesinden ödün vermeden büyüyen, yüksek kalitede radyofarmasötik ilaç üretimi gerçekleştiren bir nükleer tıp kuruluşu. Yurt içinde 5 (Gebze, Ankara, Adana, İzmir, İstanbul), yurt dışında 3 (Romanya, Bulgaristan, Mısır) üretim tesisiyle ve farklı ürün çeşitleri (PET & SPECT) ile yurt içi ve yurt dışındaki nükleer tıp merkezlerine hizmet veren ilk üretici Türk firması olan Eczacıbaşı-Monrol, bu tesislerin yanı sıra, Kuveyt, Erbil, Dubai ve Ankara’da siklotron tesisleri işletmektedir.

    Aleksey Lihaçev
    © Sputnik / Artur Lebedev
    Rosatom Başkanı: 'Türkiye ile nükleer enerjiyi geliştirme alanında güvenilir ilişkiler kuruyoruz’
    'BİRİKTİĞİMİZ TECRÜBEMİZİ ROSATOM KULLANMAK İSTİYOR'

    Foruma bizi Rosatom davet etti, bir de şu an yılın projesinin seçileceğine dair olan  Eawwards ödülde jurinin üyesiydim, o yüzden geldik. Rosatom Rusya’da nükleer tıbı geliştirmek istiyor, bu konuda Türkiye’nin nükleer tıpta gelişmiş firmadan olduğu için örnekler almak istiyor. Biz bu konuda  Türkiye’nin en büyük firmasıyız, %50 pazar  payına sahibiz. Nükleer tıbı geliştiren bir firmayız. Aynı zamanda global bir oyuncuyuz, bölgede bir sürü yatırımımız var, Türkiye’de,  Doğu Avrupa ve Orta Doğu olarak. Dünyanın 30 ülkesine  ihracat yapıyoruz. Biriktiğimiz tecrübemizi Rosatom kullanmak istiyor. Bu açıdan da birçok onların yaptığı stratejik toplantılara bizi davet ediyor, oralarda katılımcı olarak onlarla çalışıyoruz.

    Akkuyu
    © AA /
    Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji eğitimi fırsatı
    'RUSYA İLE HER TÜRLİ İŞBİRLİĞE HAZIRIZ'

    İşbirliğimizi daha artırmaya çalışıyoruz. İki devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin hazmettirici  bu konuyu ilerletici bir şekilde görüştüler. İnşallah iyi bir yöne gider ben daha da iyi olmasını umuyorum, çok büyük potansiyeli görüyorum. Yani Rusya ile her türli işbirliğe hazırız. Bizdeki bilgi Rosatom’un kuvveti ile Rusya’daki nükleer tıp çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Burada doğru stratejiyi kullanıp hızla adım atmak, inisiyatif sağlamak, onun dışında  neler yapılacağı bizden tamamen  belli, Rosatom ile bilgi paylaşmaya hazırız.

    'SOÇİ BENZER BİR MANZARAYA SAHİP, O YÜZDEN BENZER TARAFLARIMIZ DA VAR'

    Rusya’ya daha önce geldim ama Soçi’ye ilk defa geliyorum çok güzel görünüyor, gezme fırsatım daha olmadı ama arkadaki dağlar ve Karadeniz nefis. Biz zaten denizin öbür tarafındayız, en sevdiğimiz taraf da Karadeniz kıyıları. Soçi de benzer bir manzaraya sahip, o yüzden benzer taraflarımız da var olduğunu düşünüyorum. Foruma gelince, AtomExpo çok güzel ve etkileyici, Rosatom’un burada varlığı çok kuvvetli bir şekilde  hissediliyor. Çok etkilendim, mükemmel bir deneyim.”

    Etiketler:
    nükleer tıp, Mustafa Aydın Küçük, Rosatom, Nükleer enerji, Atomexpo-2019, Rusya, Soçi
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