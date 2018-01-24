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    Zeytin Dalı Harekatı

    Kommersant: Afrin harekatı, uzun vadeli bir askeri operasyona doğru evriliyor

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    Kommersant
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (88)
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    Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik başlattığı Afrin harekatının uzun vadeli bir askeri operasyona doğru evrildiğini yazdı.

    Hulusi Akar
    © AA/ TSK
    Orgeneral Akar, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezlerini denetledi
    Maksim Yusin ve Sergey Strokan imzalı habere göre başlangıçta harekatın en kısa sürede tamamlanacağını açıklayan Türk yönetiminin söylemleri belirgin şekilde değişti.

    Yıldırım harekatı yapılacağı vaatleri yerini Ankara'nın operasyon için zaman dilimi belirlemeyi planlamadığı açıklamalarına bıraktı.

    'TÜRKİYE, ASKERİ KAYBI AZALTMAK İÇİN ÖSO'YU KULLANIYOR'

    Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günleri, Türk askeri komutasının izlediği taktiği anlamaya imkan sağladı. İlk olarak Türk ordusu, düşmanı yok etmek amacıyla kapsamlı bir taarruz gerçekleştirmek yerine lokal bazlı operasyonlar düzenliyor. İkinci olarak, Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) öncü güçler olarak göndererek Türk ordusunun zayiatını düşük seviyede tutmayı hedefliyor. Harekatın mimarlarına göre Türk uçakları ve tankları ÖSO'nun taarruzuna destek vererek Türk askerlerinin kayıp vermesini önlemeye çalışıyor.

    'HAREKATIN GELECEĞİNİ ŞAM'IN TUTUMU BELİRLEYECEK'

    TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) ilerliyor.
    © AA/
    Almanya: Afrin harekatı IŞİD’le mücadeleyi zayıflatmamalı
    Kommersant'a göre Suriye hükümetinin tutumu, Zeytin Dalı Harekatı'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

    Kürtlerin kontrol ettiği Suriye toprakları birbirinden ayrıldı ve bunun sonucunda Afrin'deki Kürtlerin, etkili savunma yapmak için elindeki imkanlar son derece kısıtlandı. Etkili savunma için Kürtlerin daha doğuda kalan bölgeden takviye alması gerekiyor. Fakat bu sadece Şam yönetiminin onayıyla, Suriye ordusunun kontrolündeki bölge üzerinden mümkün olabilir. Bugün itibarıyla Suriye yönetiminin buna onay vermesi beklenmiyor ve Afrin'deki güçlerin sadece ellerindeki imkanlara güvenmesi gerekiyor.

    'ANKARA MEVCUT DURUMDAN MEMNUN'

    Makalenin sonunda şu an itibarıyla Ankara'nın durumdan memnun olduğu belirtildi.

    Suriye hükümetinin ise Ankara'ya güvenen ancak son dönemde Türkiye'den destek alamayan Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) gibi cihatçı gruplara karşı İdlib'de yürüttüğü operasyonlara odaklanmış durumda olduğu kaydedildi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (88)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Operasyonu, ÖSO, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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